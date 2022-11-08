أقنعة غريبة تظهر بقمة المناخ COP 27 بمصر..ما هدفها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما اعتُبرت الحلول الإبداعية بمثابة أداة أساسية لمكافحة تغير المناخ، حيث يطلق الأشخاص من جميع أنحاء العالم العنان لمخيلاتهم لتسليط الضوء على القضايا البيئية.

وتزامنًا مع انطلاق الدورة الـ27 من "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، أو COP27، الذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ في مصر، خلال الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، جلبت رابطة "فن التغيير 21" مشروعها الإبداعي "ماسك بوك" إلى البلاد، حيث يجتمع الفن والإبداع مع قضايا البيئة.

صورة بعنوان "مفتاح الحياة المختنق"، تجسد رمز مفتاح الحياة، وهو رمز هيروغليفي مصري قديم, plain_text Credit: Courtesy Art of Change 21

وفي سلسلة مثيرة للدهشة، تبرز صور أشخاص ترتدي أقنعة غير تقليدية، تحمل كل منها رسائل ومخاوف حول أكثر القضايا البيئية إلحاحًا.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، توضح مؤسسة ورئيسة رابطة "فن التغيير 21"، أليس أودوين، أنّ "ماسك بوك"، هو مشروع فني دولي وتشاركي من إنتاج رابطة "فن التغيير 21" غير الربحية، يسلط الضوء على تلوث الهواء، والاحتباس الحراري، والنفايات، ويدعو أي شخص وكل شخص لابتكار قناع باستخدام مواد أُعيد تدويرها بطريقة إبداعية وبيئية.

صورة بعنوان "بدون بلاستيك"، يغلب على تصميم القناع استخدام أغطية زجاجات المياه, plain_text Credit: Courtesy Art of Change 21

وتقول أودوين: "يهدف ماسك بوك إلى حشد إبداع الأفراد في جميع أنحاء العالم بشأن القضايا المهمة لتغير المناخ والتلوث".

وتشرح أودوين أنّ القناع الواقي من تلوث الهواء يُعد قلب هذا العمل الفني الإبداعي، والذي يتحول إلى رسالة من أجل المناخ، للتعبير عن التفاؤل والالتزام تجاه كوكب الأرض.

وفي برنامج مشروع "ماسك بوك" لمؤتمر COP27 بمصر، حرصت رابطة "فن التغيير 21" على حشد وتعزيز إبداع المجتمع المصري للمشاركة، من خلال تقديم سلسلة من ورش العمل والمعارض قبل انطلاق وأثناء انعقاد COP27.

صورة بعناون "حماية الطبيعة"، ويهدف التصميم إلى توجيه رسالة حول حماية البيئة من النفايات, plain_text Credit: Courtesy Art of Change 21

وتوضح أودوين أن"ماسك بوك يمنح الفنانين المصريين والمجتمعات المحلية فرصة المشاركة في COP27 والتحدّث إلى بقية العالم، من خلال نقل مخاوفهم بشكل خلاق حول تغير المناخ في مصر".

تلفت أودوين إلى إقامة العديد من معارض "ماسك بوك" أثناء وبعد COP27، بما في ذلك إقامة أحدها في المنطقة الخضراء الخاصة بمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، والذي يعرض أفضل الصور للأقنعة التي صُنعت خلال العديد من ورش العمل التي أقيمت في مختلف أنحاء مصر، إلى جانب مشاركات من جميع أنحاء العالم.

صورة بعناون "بقايا الأزياء"، ويهدف تصميم القناع إلى زيادة الوعي حول إعادة استخدام قطع الملابس بدلاً من رميها , plain_text Credit: Courtesy Art of Change 21

وقد تعاون مشروع "ماسك بوك" مع المنظمات المصرية الكبرى في كل من البيئة (Greenish) والتصوير (Photopia)، بالاشتراك مع رابطة "فن التغيير 21". وأقيمت أربع ورش عمل خلال شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، في كل من القاهرة، بالتعاون مع VeryNile وPhotopia غير الربحية، وفي الإسكندرية بالتعاون مع Banlastic غير الربحية، وفي الأقصر بالتعاون مع منصة بشر صعيد مصر.

أما عن كيفية اختلاف نسخة مشروع "ماسك بوك" المعنية بـCOP 27 عن النسخ السابقة، تشير أودوين إلى أن كل مؤتمر يطرح موضوعات مختلفة، تُعد قريبة من مواطني الدولة المضيفة.

صورة بعنوان "اتجاه أخضار"، يهدف تصميم القناع إلى التشجيع على تقليل التلوث والعناية بالطبيعة , plain_text Credit: Courtesy Art of Change 21

وفي مصر، تشمل القضايا التي تناولها المشاركون من خلال مشاركاتهم، الصراع المستمر على المياه مع البلدان المجاورة، مثل إثيوبيا والسودان؛ تلوث النيل وتنظيفه بكفاءة متزايدة من قبل المنظمات غير الحكومية؛ والمعركة المشتركة لتحرير المرأة والبيئة من خلال توظيف المرأة في مجال البيئة، وفقًا لما تذكره أودوين.

وتوضح أودوين أن المواد المستخدمة لصنع هذه الأقنعة، هي مواد أعيد تدويرها جمعت من قبل شركاء المشروع من المنظمات غير الحكومية مثل Verynile، وهي المبادرة الأولى لتطوير وسائل مستدامة لتنظيف نهر النيل مع زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة، والتي وفرت مواد مثل شباك صيد السمك والنفايات البلاستيكية.

كما استعان المشاركون بمواد أحضروها من المنزل، مثل البطاريات أو النفايات المنزلية.

وجاءت انطلاقة مشروع "ماسك بوك" في عام 2015، بمناسبة الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس، أو COP21، بالتعاون مع الفنان الصيني وين فانغ، الذي أتى باسم المشروع Maskbook، الذي استوحاه من اسم منصة "فيسبوك" المحظورة في الصين، وحيث يرتدي الجميع تقريبًا أقنعة التنفّس.

ومنذ ذلك الحين، أصبح مشروع "ماسك بوك" حاضرًا بكل دورة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وحتى الآن، شارك في هذا العمل الفني الجماعي حوالي 7 آلاف مشارك من أكثر من 40 دولة.

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