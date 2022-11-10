تفاعل على زلة لسان بايدن عن انسحاب روسيا من "الفلوجة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زلة لسان للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

ويقول بايدن في مقطع الفيديو المتداول ردا على التحركات الروسية في خيرسون: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة أم لا.. أو أعني ، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)".

وتابع بايدن قائلا: "مدينة خيرسون.. وهم (الجيش الروسي) يعودون عبر النهر إلى الجانب الشرقي من النهر.. وقلت إن ما سيحدث هو أنهم سيلعقون جراحهم، ويقررون ما إذا - ماذا سيفعلون خلال الشتاء، ويقررون ما إذا كانوا سيقدمون حل وسط أم لا".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمر، في وقت سابق من الأربعاء، بانسحاب القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.

وخيرسون أول مدينة أوكرانية كبرى تحتلها روسيا منذ الغزو في فبراير/ شباط، كما أنها العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا منذ الغزو في فبراير.