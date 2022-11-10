(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن توقيت إعلان روسيا عن سحب قواتها من جزء من منطقة خيرسون الأوكرانية كان "مثيرا للاهتمام"، وأضاف بايدن أنه قيل له إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غير المرجح أن يحضر قمة مجموعة العشرين المقبلة في إندونيسيا.

وتابع بايدن، في مؤتمر صحفي: "أجد أنه من المثير للاهتمام أنهم (الروس) انتظروا حتى ما بعد انتخابات الكونغرس لإصدار هذا القرار، وهو ما علمنا أنهم سيفعلونه، وهذا دليل على حقيقة أن لديهم بعض المشاكل الحقيقية في الجيش الروسي".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "قيل له إن الرئيس بوتين ليس من المرجح أن يحضر مجموعة العشرين في إندونيسيا، لكن قادة العالم الآخرين سيحضرون وستتاح لنا الفرصة لمعرفة الخطوات التالية".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمر، في وقت سابق من الأربعاء، بانسحاب القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.

ويأتي القرار في الوقت الذي تتقدم فيه القوات الأوكرانية نحو مدينة خيرسون من اتجاهين.

ويعد الانسحاب الروسي أهم تطور عسكري منذ اجتاحت القوات الأوكرانية منطقة خاركيف الشمالية في سبتمبر/ أيلول.

وخيرسون أول مدينة أوكرانية كبرى تحتلها روسيا منذ الغزو في فبراير/ شباط، كما أنها العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا منذ الغزو في فبراير.