دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حوار أجراه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وما أدلى به من تصريح عن "لباس" النساء بوزارته.

جاء ذلك في حوار للأمير خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حيث قال في مقطع الفيديو المتداول: "انظري إليهن (الموظفات) كلهن محتشمات ويرتدين الحجاب تلك العقول لا يحدها رداء.. ما يحدد ذلك تلقيك للتعليم والتدريب وكيف تدافع عن حقوقك.."

وتابع قائلا في المقطع الذي نشرته أيضا قناة الإخبارية السعودية: "علي أن أعترف، لقد جعلت من النساء قضية لي أنظري كم من النساء لدينا اليوم في جيشنا.."

ولفت الوزير في كلمته قائلا: "يجب أن يتعاون الناس لمواجهة الهجمات السيبرانية مثلما يواجهون الهجمات الإرهابية، وهذه المواجهة لا يمكن أن تكون من دولة واحدة أو من خبرات مختلفة، لابد أن يكون هناك تعاون دولي في هذا الدور.."