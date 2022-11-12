دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سؤال ما إن كان الأخير سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة الـ20.

وكان نص السؤال الموجه لسوليفان خلال المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض: "جيك، محمد بن سلمان- هل هناك - هل هو - هل تعلمون ما إذا كان سيحضر (G20) في بالي؟ هل هناك ارتباطات أخرى (لقاءات) تتوقعونها، بما في ذلك محمد بن سلمان، إذا كان موجودا هناك؟ لا أعرف ما إذا كان (محمد بن سلمان) سيسافر أم لا؟"

رد سوليفان قائلا: "أعتقد أنه (محمد بن سلمان) سيذهب، لكني لا أعرف على وجه اليقين.. لذا أعتقد أنه سيتعين عليك مراجعة الأمر مع الحكومة السعودية.. ليس لدينا أي خطط لعقد اجتماع مع محمد بن سلمان.. لقد قلت على المنصة إنه من المحتمل أن ينتهي بنا المطاف بلقاءات ثنائية أخرى ونحن نمضي قدمًا.. هناك عدد من القادة الآخرين. هناك شولز وماكرون ومودي وأردوغان وألبانيز".

وتابع قائلا: "كما تعلمون، فإن تخميني، كما تعلمون على وجه الخصوص، هو أنه ومع تكشّف الأمور في بالي، فإن احتمالات الاجتماعات الإضافية قد ترتفع".