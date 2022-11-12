سوليفان يكشف ما دار بين السيسي وبايدن حول علاء عبدالفتاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سؤال عما دار بقاء الرئيس مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي حول قضية الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.

وأوضح سوليفان في الملخص اليومي للبيت الأبيض قائلا: "أجرى الرئيس (بايدن) والرئيس السيسي نقاشاً مطولاً حول قضية حقوق الإنسان. ووجه الرئيس فريقه للعمل مع المصريين في عدد من القضايا المحددة، إحداها هذه القضية (علاء عبدالفتاح).. لقد أجرينا مشاورات مكثفة حول هذه القضية أثناء وجودنا على الأرض في شرم الشيخ، ولن أذهب إلى أبعد من ذلك في السجل لأننا نبذل قصارى جهدنا لتأمين إطلاق سراحه، فضلاً عن الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الآخرين".

وأضاف: "الولايات المتحدة تطلب الإفراج عنه (علاء عبدالفتاح).. أثار الرئيس السيسي مسألة حقوق الإنسان في البداية ليس فقط في تعليقاته الافتتاحية أمام الصحافة، ولكن في عرضه الافتتاحي في الاجتماع.. ورد الرئيس بايدن.. أوضح الرئيس بايدن سبب أهمية هذه القضايا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.. وكما قلت، وجه بعد ذلك فريقه للعمل من خلال مجموعة من الحالات الفردية.."

وتابع قائلًا: "هناك سؤال حول إلى أي مدى تتم محاولة حل هذه القضايا دبلوماسياً بشكل أفضل من خلال الضغط العام أو من خلال الانخراط الخاص.. هذا نقاش مستمر، تقييم مستمر.. لذلك أستطيع أن أقول بشكل قاطع إننا نعتقد أنه يجب إطلاق سراح علاء عبد الفتاح، ولكن فيما يتعلق بالحديث بتفاصيل مناقشاتنا مع المصريين، أود أن أترك هؤلاء خلف الأبواب المغلقة في الوقت الحالي".