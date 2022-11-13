منظمة: الأمن الإيراني قتل ما لا يقل عن 326 شخصا منذ بداية الاحتجاجات

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قتلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 326 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد قبل شهرين، حسبما ادعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية ومقرها النرويج.

وقالت المنظمة في تحديث لأعداد القتلى يوم السبت إن هذا الرقم يشمل 43 طفلاً و25 امرأة معتبرة أن هذا العدد المنشور يمثل "الحد الأدنى المطلق".

ولا يمكن لـ CNN التحقق من أرقام المنظمة بشكل مستقل حيث تم قمع وسائل الإعلام غير الحكومية والإنترنت وحركات الاحتجاج في إيران، في حين تختلف حصيلة القتلى حسب جماعات المعارضة والمنظمات الحقوقية الدولية والصحفيين الذين يتابعون الاحتجاجات المستمرة.

وتواجه إيران واحدة من أكبر المظاهرات المعارضة بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عامًا احتجزتها شرطة الأخلاق بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.