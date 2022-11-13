دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية والتي تناولت فيه قمة المناخ التي تستضيفها مصر وما وصفته بمحاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسؤولين "تلميع" صورة مصر بملف حقوق الإنسان.

وقال علاء في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "تخرج الغارديان بوجهها القبيح وبتمويلها المشبوه وتاريخ بنشر الأكاذيب منها أكذوبة ال70 مليار إلى اتهام مصر بعدم الشفافية مع أزمة كورونا الخ.. واخيراً أن مصر تستغل مؤتمر المناخ لتنظيف سمعتها! من الواضح ان نجاح المؤتمر بحضور أبرز زعماء العالم أمر لم تتحمله الجريدة وتمويلها المشبوه".

وكتبت الصحيفة في تقريرها المنشور الجمعة: "حاول السيسي ومسؤولوه اعتبار Cop27 فرصة لإبراز قدرة البلاد على مناقشة القضايا البيئية الرئيسية والترحيب بالمندوبين الدوليين، بينما كانوا يحاولون إخفاء سجل حقوق الإنسان في البلاد. ويشمل ذلك ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي وحملة استمرت ما يقرب من عقد على الحقوق المدنية والحريات السياسية".

وأضافت: "عملت قوات الأمن في العاصمة المصرية، القاهرة، وأماكن أخرى على سحق الاحتجاجات المخطط لها يوم الجمعة"، مضيفة أن "جماعات حقوقية قالت إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 150 شخصا في الأسابيع التي سبقت الاحتجاج".