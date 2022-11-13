ضُرب بلا هوادة قبل أن يتلقى رصاصة.. فيديو صادم يظهر عنف قوات الأمن في إيران ضد مواطن

قائد الحرس الثوري الإيراني محذرًا المحتجين: اليوم هو آخر أيام الشغب

إيرانيون يتظاهرون عند قبر مهسا أميني في ذكرى الأربعين.. ودعوات تغيير النظام تتعالى

(CNN)-- أصدرت محكمة إيرانية أول حكم بالإعدام على متظاهر أدين بـ"العداء لله" و "نشر الفساد في الأرض"، وسط احتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني.

أصدرت محكمة الثورة الإيرانية حكمًا بالإعدام على متظاهر "أضرم النار في مركز حكومي، بتهمة الإخلال بالنظام والسلم العام، والمجتمع، والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي والحرب والفساد على الأرض، والحرب من خلال الحرق العمد. والتدمير المتعمد"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأحد.

وحُكم على خمسة آخرين ممن شاركوا في الاحتجاجات بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بتهمة "التواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي والإخلال بالأمن والنظام العام".

وأضافت الوكالة أن هذه القرارات أولية ويمكن الطعن فيها.

ولم تذكر وكالة الأنباء الإيرانية اسم المتظاهر ولم تقدم تفاصيل بشأن متى وأين ارتكب الجريمة المزعومة.