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إيرانيون يتظاهرون عند قبر مهسا أميني في ذكرى الأربعين.. ودعوات تغيير النظام تتعالى

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أنه سيتبنى عقوبات جديدة ضد 29 فردًا وثلاثة كيانات في إيران وسط حملة النظام القمعية ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن العقوبات ضد الأشخاص والكيانات جاءت "في ضوء دورهم في مقتل مهسا أميني والرد العنيف على التظاهرات الأخيرة في إيران".

ومن بين الذين فُرضت عليهم العقوبات "أعضاء الفرقة الأربعة التي اعتقلت تعسفيًا مهسا أميني ، ورؤساء المحافظات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF) وفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، وكذلك العميد كيومارس حيدري، قائد القوات البرية بالجيش الايراني".

وأضاف المجلس أنه سيعاقب محطة "برس تي في" الإيرانية الحكومية، التي قال إنها "مسؤولة عن إنتاج وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين"، وكذلك رئيس شرطة الإنترنت الإيرانية، وحيد محمد ناصر ماجد، "لمسؤوليته بشكل تعسفي (عن) اعتقال أشخاص بسبب تعبيرهم عن انتقادهم للنظام الإيراني عبر الإنترنت".

وقال البيان إن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، المسؤول عن قوات إنفاذ القانون الإيرانية، سيعاقب أيضا بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

تتكون العقوبات من حظر السفر وتجميد الأصول ، وفقًا للبيان ، مع "منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال" لمن هم على قائمة العقوبات.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه "يدينون الاستخدام الواسع النطاق وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين".

وتأتي عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت حكومة المملكة المتحدة في بيان يوم الاثنين إنها أضافت 24 مسؤولًا إيرانيًا إلى قائمة عقوباتها فيما وصفته بخطوة "منسقة" مع شركاء دوليين.