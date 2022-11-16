دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني على هامش قمة العشرين.

وكان الناخبون الإيطاليون قد اختاروا الشهر الماضي الحكومة الأكثر يمينية للبلاد منذ العهد الفاشي، وذلك بانتخاب التحالف الذي تقوده جورجيا ميلوني وحزبها "إخوة إيطاليا".

وتعتبر ميلوني أول رئيسة وزراء لإيطاليا، ورغم ميولها السياسية إلا أنها قالت لداعميها إنها مستعدة لتوحيد البلاد، مشيرة إلى أنه "من المهم أن نفهم أنه إذا تم استدعاؤنا لقيادة هذه البلاد فسنفعل ذلك من أجل الكل. سنفعل ذلك من أجل كل الإيطاليين وسنفعل ذلك بهدف توحيد هذا الشعب. للتركيز على ما يوحده بدلًا من التركيز على ما يقسمه".

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان يرأس وفد المملكة إلى قمة العشرين نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويضم الوفد عددا من الشخصيات السعودية الرفيعة مثل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.