السعودية.. رصد حركة بيدي محمد بن سلمان بقمة العشرين يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورصد أسلوب تحريك يديه، الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو المتداول وصور ولي العهد السعودي أتت خلال غداء عمل على هامش قمة مجموعة العشرين، الثلاثاء، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني في نوسا دوا بإندونيسيا.

وكان ولي العهد السعودي قد اثار تفاعلا بقمة العشرين بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من لقاءات مع عدد من قادة وزعماء العالم أبرزهم الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جيبينغ وغيرهم.

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان يرأس وفد المملكة إلى قمة العشرين نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويضم الوفد عددا من الشخصيات السعودية الرفيعة مثل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.