أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس، تيموثي هوكينز لشبكة CNN إن الأسطول "على علم بحادث" وقع في خليج عُمان ليلة الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد أن قالت شركة إيسترن باسيفيك للملاحة في بيان إن إحدى سفنها التجارية التي تحمل شحنة من زيت الغاز وتدعى "باسيفيك زركون" أصيبت بقذيفة على بعد 150 ميلاً (نحو 240 كيلومترا) قبالة سواحل عمان، يوم الثلاثاء.

وأضافت الشركة لـCNN: "نحن على اتصال بالسفينة ولا توجد تقارير عن إصابات أو تلوث.. وجميع افراد الطاقم آمنون"، لافتة إلى أن "هناك بعض الأضرار الطفيفة التي لحقت ببدن السفينة، ولكن لا يوجد تسرب للحمولة أو دخول المياه إليها".

وأظهرت حركة المرور البحري آخر موقع معروف للسفينة المزعومة قبالة سواحل عمان بالقرب من ليوا يوم الاثنين.