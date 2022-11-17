دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من لحظة مغادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على متن طائرته من إندونيسيا عقب المشاركة بقمة العشرين.

ونشرت صاحبة حساب تمرة صورا لما اسمته بـ"انظمة" بتعليق قالت فيه: "ظهور ملفت لطائرة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل مغادرته إندونيسيا بعد ان تم تحديثها مؤخراً.. يظهر هوائي SATCOM مثبت في أعلى الطائرة.. زودت بتجهيزات حساسة ومتطورة وأجهزة اتصال خاصة لا تتوفر معلومات عنها".

وكان بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي قد نشر مقطع فيديو تظهر فيه الطائرة التي استقلها الأمير محمد بن سلمان عند مغادرته إندونيسيا.

وكطائرات الرئاسة حول العالم، وعلى سبيل المصال طائرة الرئاسة الأمريكية أو ما يُعرف بـ"Air Force One" لا يتم تقديم معلومات عن الأنظمة فيها وخصوصا أنظمة الاتصالات أو الأنظمة الدفاعية وغيرها التي تعتبر سرية.