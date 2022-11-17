دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة رسالة وجهها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول.

ونشرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" صورة الرسالة التي حملت توقيع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الرسالة: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا خلال زيارتنا لجمهورية كوريا والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين.."

وتابعت الرسالة: "ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين.."