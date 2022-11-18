هجوم صاروخي يستهدف قاعدة في سوريا تضم جنودا أمريكيين

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس، تعرض قاعدة في سوريا تضم جنودا أمريكيين، لهجوم صاروخي.

وأضافت القيادة المركزية، في بيان، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في قاعدة "القرية الخضراء" شرقي سوريا، وتابعت القوات الأمريكية تحقق في الهجوم.

ويتطابق الهجوم مع نمط إطلاق الصواريخ الذي ينفذه وكلاء مدعومون من إيران في سوريا، والذين غالبا ما يستخدمون الصواريخ لاستهداف المنشآت التي تضم القوات الأمريكية وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو ، في البيان، إن"الهجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".