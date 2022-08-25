أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب خيارات للرد على هاجمت شنتها جماعات تدعمها إيران ضد موظفين أمريكيين.

وأضاف المسؤول أنه تمت مناقشة تلك القضية، في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، خلال اجتماع للأمن القومي في المكتب البيضاوي عندما كان بايدن في واشنطن للتوقيع على قانون خفض التضخم في 16 أغسطس/ آب الجاري.

وقال المسؤول إن الرئيس الأمريكي أطلع على الخيارات من قبل وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، وأمر بشن الضربات الجوية بعد ذلك الإحاطة.

وتأتي الضربات الجوية الأمريكية في وقت حرج بالنسبة للعلاقات الأمريكية والإيرانية، حيث كان هناك تقدم في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة، لشبكة CNN، أنه لا توجد صلة بين الضربات والجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، قائلا إن "الضربات كانت مجرد رد على الهجمات الإيرانية الأخيرة على القوات الأمريكية".

وأضاف المسؤول: "سواء كان هناك اتفاق أم لا، فإن التزام الرئيس (جو بايدن) بحماية الأفراد الأمريكيين ومواجهة أنشطة إيران التي تعرض شعبنا أو أصدقائنا في المنطقة للخطر هو التزام ثابت".

وتابع: "الاتفاق النووي لا علاقة له باستعدادنا وقدرتنا على الدفاع عن شعبنا ومصالحنا".