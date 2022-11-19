عدم انحناء محمد بن سلمان خلال لقاء رئيس وزراء تايلند يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وردة فعله بعدم الانحناء كما فعل رئيس الوزراء التايلندي، برايوت تشان أوتشا خلال تحيته للأمير، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى أوتشا، في مقر الحكومة التايلندية في العاصمة بانكوك، وجرى خلالها، بحث أوجه العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال محمد بن سلمان وفقا لما نقلته الوكالة: "شكراً دولة الرئيس على دعوتكم الكريمة منذ لقائنا معكم الأول في المملكة العربية السعودية في زيارتكم الأولى للمملكة العربية السعودية من تسعة أشهر تقريبا تم الاتفاق على التعاون في العديد من القطاعات وتم إنجاز الكثير منها بشكل أكثر مما نتوقع، وهذا يؤكد أن الفرص بين بلدينا فرص أكبر بكثير مما كنا نطمح له وهذا أمر جيد للغاية، فنحن نعمل اليوم بالتعاون في عدة مجالات في مجال الطاقة والسياحة والاستثمار والبنية التحتية والزراعة وغيرها من المجالات التي سوف يستفيد منها البلدان، المملكة العربية السعودية أول دولة عربية بنت علاقة مع تايلند في الخمسينيات والآن نتطلع إلى أن ننتقل إلى مرحلة أخرى في العلاقة بين البلدين، اليوم سوف نشهد توقيع العديد من الاتفاقيات وأيضا سوف نناقش العديد من الفرص في المستقبل التي سوف نعمل عليها في العام القادم. وأنا متأكد أنه سوف يكون العائد على شعبينا وعلى اقتصاد تايلند والمملكة العربية السعودية كبيراً للغاية وفي الأخير أشكر دولتكم على حسن الضيافة وحسن الاستقبال ورعايتكم للوفد السعودي".

وكان بدر عساكر، مدير المكتب الخاص بولي العهد السعودي، قد نشر على صفحته الرسمية بتويتر، مقاطع فيديو من كلمة ولي العهد خلال اللقاء مع رئيس الوزراء التايلندي.