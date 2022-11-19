البيت الأبيض يعلق على تغريدة خديجة جنكيز بعد "حصانة" محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على سؤال حول تغريدة نشرتها الباحثة التركية، خديجة جنكيز (كانت خطيبة خاشقجي عند مقتله بقنصلية بلاده 2018) وقالت فيها إن "جمال قتل مجددا اليوم" وذلك بعد طلب الإدارة الأمريكية الحصانة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في القضية التي رفعتها ضده بأمريكا.

وقالت كارين جان بيير وفقا لنص الملخص اليومي للبيت الأبيض: "دعني أقول أولاً أن مشاعر الرئيس بشأن ما حدث لخاشقجي - جمال خاشقجي - معروفة جدًا. وكما قلنا، لقد طرح الموضوع، لقد طرح خاشقجي - خلال فترة - عندما التقى برئيس الوزراء (محمد بن سلمان)، كما تعلمون، هذا الصيف.. لذلك، كان واضحًا جدًا. لقد كان - كان واضحًا جدًا بشأن ذلك على مدار السنوات العديدة الماضية".

وأضافت: "أريد فقط أن أكرر شيئين هنا. أعلنا عن سلسلة من الإجراءات العام الماضي ردًا على القتل، كما تعلمون جميعًا. جمدنا مبيعات الأسلحة الهجومية، وأصدرنا تقرير خاشقجي الصادر عن لجنة الاستخبارات. فرضنا حظرًا على التأشيرات على ما يقرب من 80 مسؤولًا سعوديًا. فرضنا عقوبات على مسؤولين وكيانات سعودية، بما في ذلك قوة التدخل السريع بالديوان الملكي. ونحن نعمل مع الكونغرس لإعادة تقييم العلاقة على نطاق أوسع، وهو أمر قمنا به، وهذا يعني أننا نقوم بذلك بطريقة من الحزبين، وهو أمر مهم لأننا نعيد تقييم العلاقة، لأنه شيء قمنا به على مدار الثمانين عامًا الماضية".

وتابعت قائلة: " لذا، فيما يتعلق بهذه القضية، فإن تحديد الحصانة، مرة أخرى، هو قرار قانوني.. لا علاقة له بمزايا هذه القضية.. أريد أن أقول ذلك مرة أخرى: لا علاقة للأمر بمزايا هذه القضية".