خلفان: من أراد أن يكون مثليا فليكن لكن فرضه على البشر أمر لا يمت للحرية بشيء

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لضاحي خلفان
Credit: MARWAN NAAMANI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، لموضوع المثلية الجنسية وسط الضجة التي تدور حول حقوق المثليين ومجتمع الـ"+LGBTQ" ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات: "الغرب يصر على إلزام الآخرين بتعليم وترويج ونشر المثلية.. وإطلاق الحرية للأطفال الذين لا يملكون الأهلية القانونية لحيازة رخصة سواقة.. أن يقرروا تحويل أنفسهم إلى مثليين أو إلى الجنس الآخر.. هذا الغرب الذي يظن أنه هو فقط من يعرف حقوق البشر.. غطرسة وجبروت وتكبر.. العالم لا يفهم إلا هم".

وتابع قائلا: "بالرغم من أن الغرب انتهك كل حقوق البشر بمختلف ألوان الانتهاكات الآن يعطي الآخرين الدروس في حقوق الإنسان.. أمر عجيب وغريب ...كفى استعباط للعالم.."

وأضاف: "إذا أردتم أن تتحولوا أنتم إلى جنس آخر.. تحولوا لكن ليس من حقكم محاولة فرضه على العالم.. عالم ضاعت فيه القيم.. لأن المجتمع انهدم.. يريدون تدمير الآخرين.. من أراد أن يكون مثليا.. فليكن.. لكن أن تفرضوه على البشر.. فهذا أمر لا يمت إلى الحرية بشيء".

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