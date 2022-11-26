القيادة المركزية الأمريكية: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة في سوريا

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، يوم الجمعة، عن تعرض قاعدة في مدينة الشدادي بسوريا لهجوم صاروخي، ولكنها أكدت أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تفقدت موقع إطلاق الصواريخ وعثرت على صاروخ لم يطلق.

وذكر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو أن "الهجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف (الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش) والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تعرض قاعدة "القرية الخضراء" شرقي سوريا لهجوم صاروخي، وأضافت، في بيان وقتها، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في قاعدة "القرية الخضراء" شرقي سوريا، وتابعت أن القوات الأمريكية تحقق في الهجوم.