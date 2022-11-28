وزير خارجية تركيا يكشف الموعد المحتمل لعودة العلاقات مع مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، الاثنين، إن مصر وتركيا ربما يتبادلان السفراء "في الأشهر القادمة"، تمهيدًا لتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات ممتدة من الخلاف.

ونقلت قناة "TRT" التركية الرسمية عن أوغلو، قوله: "يمكن تنظيم مشاورات سياسية مجددًا على مستوى نواب الوزراء قريبًا"، وأنه "قد يُعيَّن سفراء في الأشهر القادمة".

كان أوغلو يتحدث في مؤتمر صحفي مع رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان ووزير الخارجية، في العاصمة التركية أنقرة.

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه علم أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي "سعيد للغاية"، عقب لقائهما في قطر على هامش افتتاح بطولة كأس العالم.

بعد اللقاء، قال أردوغان إنه أبلغ السيسي بأن ما تريده أنقرة هو إنهاء الخلاف القائم، وضرورة عدم وجود مشكلة بين البلدين في نطاق البحر المتوسط، حسب وسائل إعلام تركية رسمية.

وشهدت السنوات الأخيرة توترات بين مصر وتركيا - إضافة إلى قبرص واليونان - على خلفية مناطق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، مع خلافات سياسية في عدد من الملفات الإقليمية.