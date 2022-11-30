أمريكا توافق على بيع نظام مضاد للطائرات بدون طيار لقطر بمليار دولار

(CNN)-- وافقت الإدارة الأمريكية على بيع نظام مضاد للطائرات بدون طيار بقيمة مليار دولار إلى قطر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في إشعار، إن الإدارة أبلغت الكونغرس، يوم الثلاثاء، بموافقتها على البيع المحتمل للنظام المضاد للطائرات بدون طيار (FS-LIDS)، والمعدات ذات الصلة.

وأضافت أن "هذا سيدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال تشكل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وتم إخطار الكونغرس بالموافقة بشأن الصفقة بعد أسبوع من سفر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قطر بمناسبة استضافة قطر لبطولة كأس العالم، حيث سلط الضوء على العلاقات الأمنية القوية بين البلدين.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي وقتها، إن "قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية لنا في المنطقة، وهو ما يمثل ركيزة للأمن الإقليمي والاستقرار الإقليمي"، وأضاف: "في مارس/ آذار، صنف الرئيس (الأمريكي جو) بايدن قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو، وبعد عدة أشهر، بدأنا في تسليم طائرات F-15 إلى القوات الجوية القطرية، ورفع قدراتها الدفاعية، وجعل جيوشنا أكثر قابلية للتشغيل المتبادل".