باغتته قوات النخبة الأمريكية ليلًا.. هكذا تمت تصفية زعيم داعش في سوريا

الجانب القاتم الذي لا يتحدث عنه البيت الأبيض من عملية قتل زعيم داعش سوريا

(CNN)-- أصدرت مؤسسة "الفرقان"، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش، رسالة صوتية للمتحدث باسم المجموعة الجهادية، أعلن خلالها مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي، الذي تم اختياره لقيادة التنظيم في مارس/ أذار الماضي.

وقال متحدث داعش، أبو عمر المهاجر، في الرسالة التي تم إصدارها الأربعاء: "إنني أعلن وأنعي للدولة الإسلامية ومقاتلي الدولة الإسلامية العظيمة (غياب) أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبو الحسن الهاشمي القرشي.. لقد قُتل خلال قتاله أعداء" الله.

لم يوضح داعش من قتل زعيم التنظيم أو أين حدث ذلك.

وتم إعلان خليفة التنظيم الجديد واسمه أبو الحسين الحسيني القرشي. ولا تتوفر معلومات كثيرة عنه، لكن التنظيم وصفه بأنه "مقاتل عتيد" دون الإشارة إلى أي تفاصيل إضافية.

وعُين القائد المقتول بواسطة تنظيم داعش في مارس/ آذار بعدما أعلن الرئيس الأمريكي مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في عملية عسكرية في شمالي غرب سوريا.