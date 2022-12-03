دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، وتعليقه على ما قال بتصريحات سابقة عن رؤيته لمصر بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي أثار تفاعلًا.

تصريحات قرداحي جاءت خلال مقابلة له على قناة القاهرة والناس، حيث قال: "كان في اثنين فعلا مسيّسين، وبيحكوني كلام يعني هجوم مش معترفين بأي حاجة تحصل في مصر، في وحدة بقولها انت بقالك كم مرحتيش على مصر؟ قالت لي بقالي 6 سنوات، فقلت لها انه محصلت إنجازات في مصر؟.. أنا شفتها.. اكتشفت بعدين حسيت بالأول مصدق أنهم طلاب جامعة.."

وتابع قائلًا: "أنا مصر بقالي 20 سنة، أنا عايش في مصر برامجي كلها اسجلها في مصر، أوكي بروح على لبنان هي ساعة بالطيارة ومصر ولبنان بلد واحد، بلدي مصر أنا عايش في مصر، وعشت كل عذابات مصر في البداية قبل الثورة، واثناء الثورة، وبعد نجاح الثورة، وشفت المشاكل والمصائب كنت شايفها كلها، كنت بيني وبين نفسي أحزن وأقول مش ممكن حد يقدر ينقذ مصر مش ممكن.."

وعما يثار حول اعتناقه الإسلام، قال قرداحي: "هذه الشائعة من زمان ما كنت أقدم من سيربح المليون، ولما كنت بتقديمي للبرنامج أتلوا الآيات الكريمة بشكل كويس وسليم، ومن خلال حفظي للكثير من الآيات الكريمة في القرآن، هذه الآيات التي اعتبرها منارة في الحياة، ممكن تكون منارة للمسلم، كما تكون منارة للمسيحي، ولأي انسان آخر.. هذه إشاعة تكررت كثير ونفيتها، الديانتان إحداهما تكمل الأخرى.."