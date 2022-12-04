إيران تعدم 4 أشخاص أدانتهم بالعمل "لصالح الاستخبارات الإسرائيلية"

نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

"يختارون الجميلات".. شهادات حصرية لـCNN عن اغتصاب متظاهرات ومتظاهرين من قبل قوات النظام الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفذت السلطات القضائية حكم الإعداء، صباح الأحد، بحق "4 مدانين في خلية إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيونية (الموساد)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ونقلت "إرنا" عن بيان للمكتب الإعلامي للقضاء الإيراني، قوله إن "هؤلاء المدانين، كانوا يعملون لصالح جهار الموساد وأقدموا على عمليات إثارة الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والخطف، خلال الاضطرابات".

وزعم البيان أن "عناصر هذه الخلية قاموا إزاء تلقي مبالغ من العملة الصعبة الإلكترونية وبتوجيه ضباط الاستخبارات الصهيونية، على خطف الأشخاص".

وأشار البيان إلى أن القوات الاستخبارية التابعة للحرس الثوري ووزارة الأمن ألقوا القبض على المدانين "حسين اردوخانزاده، شاهين إيماني محمود اباد، ميلاد أشرفي اتباتان، منوجهر شهبندي بجندي"، قبل صدور وتنفيذ أحكام إعدام بحقهم.

سبق أن ألقت إيران اللوم على الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والسعودية في الوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة الإيرانية – الكردية مهسا أميني (22 عامًا)، في حجز لشرطة الأخلاق، بعد اعتقالها بزعم مخالفتها لقواعد ارتداء الحجاب.