حمد بن جاسم يغرد عن سبب "شعور إسرائيل الأكيد بأنها محصنة"

نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق، سلسلة تغريدات تطرق فيها لما وصفه بـ"العجز العربي" وما يشجع إسرائيل على المضي قدما على حد تعبيره.

وقال الشيخ حمد في تغريداته: "ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل بارد، وتدمير وهدم للمنازل والممتلكات من قبل قوات الاحتلال، دون أي رد فعل أو إدانة أو احتجاج على الأقل سواء من العواصم العربية أو العالمية، يؤكد لي أن ما تقوم به إسرائيل يظل دائماً بعيداً عن عقاب أو نقد، وهذا هو ما يشجعها على المضي قدماً في سياسات البطش وإراقة الدماء.."

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات الإسرائيلية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وتابع قائلا: "ومع شعور إسرائيل الأكيد بأنها محصنة ضد أي نقد، ومع العجز العربي التام، وتضاعف عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية داخل حدود 67، وفي ضوء هذا الواقع الأليم، إذ لا يجد الفلسطينيون أي بارقة أمل أمامهم.."

وأضاف: "فإني أتوقع أن يتزايد بطش الاحتلال ويوقع أعداداً كبيرة من الشهداء، وقد تندلع انتفاضة فلسطينية جديدة تكون أكثر حدة من سابقتها قبل عشرين عاما".