نشر الاثنين ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، إلى قطر في زيارة رسمية بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ أن أصبح الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات، وكذلك الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق "العلا" في يناير 2021، لإنهاء مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، التي بدأت منتصف عام 2017.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم بن حمد كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، في زيارة رسمية للبلاد.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن الشيخ محمد بن زايد يبدأ، الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة قطر، تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد.

وأضافت "وام" أن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى قطر تأتي "انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".