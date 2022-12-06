إيران توضح فوائد تحسين العلاقات مع السعودية

نشر الاثنين ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، إن تحسين العلاقات بين إيران والسعودية "يخدم مصالح الجانبين وكذلك مصالح المنطقة"، وأضاف أن موقف بلاده في هذا الصدد "واضح تماما".

وذكر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "يمكن أن يوفر الحوار السياسي والتفاوض فرصة لحل الخلافات واستئناف العلاقات بين البلدين في إطار المصالح المشتركة والمصالح الإقليمية، وكان إجراء 5 جولات من المفاوضات في بغداد بمساعدة الحكومة العراقية في إطار تحقيق هذا الهدف، وعلينا أن نرى ما هي الخطوة العملية من الجانب الآخر"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن الحكومة العراقية "بذلت جهودا بناءة في هذا الصدد، وأعلنت استعدادها لاستكمال هذه العملية، وإيران ترحب بها".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال في تصريحات سابقة لقناة "العربية"، بشأن الحوار مع إيران إن "الحوار لم يصل لنتائج ملموسة بعد وننظر في جولة محادثات سادسة".

ويتولى العراق الوساطة بين الرياض وطهران واستضاف عددًا من جولات المفاوضات بين البلدين.

وعلى صعيد علاقات إيران مع العراق، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران، الشهر الماضي، بأنها كانت "مهمة"، وقال إن الزيارة شهدت "محادثات بناءة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري".

وأضاف أن "موضوع الحدود يحظى بأهمية لنا لذلك أكدنا من جديد خلال الاجتماعات مع السوداني في طهران على تنفيذ ما اتفقت عليه الوفود بين البلدين، وهناك أخبار سارة تشير إلى عزم الحكومة العراقية لنشر قواتها في الحدود المشتركة بين إيران وإقليم كردستان العراق".

يذكر أن العراق أعلن، الشهر الماضي، عن اتخاذ 4 قرارات لتأمين الحدود "في إطار العمل على وقف الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية"، التي شهدتها الحدود العراقية مؤخرا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، فيما أصدر 4 قرارات لتأمين الحدود العراقية".

وأضاف: "ناقش المجلس الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم".