(CNN) -- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، يوم الثلاثاء، أن زورقا إيرانيا تصرف "بطريقة غير آمنة وغير مهنية، الأمر الذي انتهك المعايير الدولية للسلوك البحري الآمن"، حيث سلط الضوء تجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز، والعبور على بعد 150 ياردة من السفينتين، مساء يوم الاثنين.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن السفينتين كانتا في المياه الدولية عندما وقع الحادث، وقامتا بتوجيه تحذيرات صوتية واستخدام أشعة ليزر غير قاتلة لإنهاء الموقف.

وذكر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، في البيان: "هذا العمل الخطير الذي حدث في المياه الدولية مؤشر على نشاط إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وكانت سفن تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني حاولت من حين لآخر اعتراض أو مضايقة سفن أمريكية عاملة في المنطقة، والتي كانت ترد بإطلاق طلقات تحذيرية على سفن "الحرس الثوري".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اعترضت البحرية الأمريكية أكثر من 50 طنا من طلقات الذخيرة و"أسلحة غير قانونية أخرى" أُرسلت من إيران إلى اليمن، مما يمثل ثاني عملية مصادرة للأسطول الأمريكي الخامس خلال شهر، وفقا للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية.