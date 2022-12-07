(CNN)-- في رسالة مفتوحة نشرها على تويتر نجلها محمود مرادخاني، أدانت بدرية حسيني خامنئي، أخت المرشد الإيراني علي خامنئي، أفعال شقيقها والنظام الإيراني، وتعاطفت مع الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن في يد النظام.

وقالت بدرية خامنئي، في رسالتها الثلاثاء: "إن فقدان طفل والابتعاد عن طفلك هو حزن كبير لكل أم. العديد من الأمهات ثكلى خلال العقود الأربعة الماضية. أعتقد أنه من المناسب الآن أن أعلن أنني أعارض أفعال أخي وأعبر عن تعاطفي مع جميع الأمهات اللائي يشعرن بالحزن على جرائم نظام الجمهورية الإسلامية، من عهد الخميني إلى العصر الحالي للخلافة الاستبدادية لعلي خامنئي".

وسلطت الضوء على اعتقال ابنتها قائلة إنها حزينة لابتعادها عنها. وتابعت بدرية: "جرائم هذا النظام وقمع أي صوت مخالف وسجن الشباب الأكثر تعليمًا.... وأشد العقوبات وعمليات الإعدام على نطاق واسع بدأت منذ بداية".

كان زوجها، علي طهراني (من أبناء علي مرادخاني أرانج) رجل دين شيعي ومنتقد للنظام الإيراني منذ فترة طويلة. اختلفت بدرية مع عائلتها في الثمانينيات، وانضمت إلى زوجها وهربت إلى العراق في ذروة الحرب مع جارة إيران. توفي علي طهراني في طهران في أكتوبر/ تشرين الأول بعد سنوات من العزلة بسبب موقفه المناهض للجمهورية الإسلامية.

سلطت بدري الضوء على سجن ابنتها فريدة مرادخاني خلال السنوات الماضية بسبب نشاطها. في نوفمبر/ تشرين الثاني، دعت مرادخاني الحكومات الأجنبية إلى قطع جميع العلاقات مع الحكومة الإيرانية في بيان فيديو شاركه شقيقها على موقع يوتيوب، بعد يومين من اعتقالها. تم احتجازها في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني عندما ذهبت إلى مكتب المدعي العام لإصدار أمر من المحكمة، وفقًا لتغريدة من شقيقها.

وقالت بدرية خامنئي: "كواجب إنساني، قمت مرات عديدة بجلب صوت الناس إلى آذان أخي علي خامنئي منذ عقود. لكن بعد أن رأيت أنه لا يستمع إليه وواصل طريق الخميني في قمع وقتل الأبرياء، قطعت علاقتي معه. لطالما كان قلقي وسيظل دائمًا الناس، ولا سيما نساء إيران".

وتابعت قائلة إن النظام الإيراني "لم يجلب سوى المعاناة والقمع لإيران والإيرانيين"، مضيفة أنها تأمل أن ترى "انتصار الشعب وإسقاط هذا الاستبداد الذي يحكم إيران قريبًا".

ودعت الحرس الثوري الإيراني إلى إلقاء أسلحته في أسرع وقت ممكن والانضمام إلى الشعب "قبل فوات الأوان".

وقالت شقيقة خامنئي في رسالتها: "أخي لا يستمع إلى صوت الشعب الإيراني ويعتبر خطأً أن صوت مرتزقته ورباعيه هو صوت الشعب الإيراني. إنه يستحق بحق الكلمات غير المحترمة والوقحة التي يستخدمها لوصف مقموعيه، لكنه الشعب الإيراني الشجاع".