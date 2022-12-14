نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

جندي من قوات حرس الحدود السعودي بجوار كميات ضخمة من المخدرات التي تم إحباط تهريبها في 14 ديسمبر /كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، إحباط محاولات تهريب 52.4 طن من القات المخدر، و807 كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية.

وأضاف القريني، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأربعاء، أنه تم إحباط محاولة تهريب 475,166 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و145,597 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية حرس الحدود السعودي القبض على المهربين المتورطين، وعددهم 421 متهمًا من بينهم 39 مواطنًا، و382 مخالفا لنظام أمن الحدود، بينهم 342 يمنيًا و38 من الجنسية الإثيوبية، وعراقيان.

ونشرت "واس" صورا لقوات حرس الحدود وهي بجوار كميات القات والمخدرات التي تم ضبها، في إطار تحركات حرس الحدود السعودي المتواصلة لمنع تهريب الممنوعات والمواد المخدرة إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية.