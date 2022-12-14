ضرب فتاة بعد خلاف على موقف سيارة بمصر.. الداخلية تعلق على فيديو متداول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بالاعتداء وضرب فتاة بعد خلاف على موقف سيارة الأمر الذي اثار تفاعلا.

وزارة الداخلية المصرية، عقبت بتدوينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك قائلة: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمناً تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص من التعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لخلاف حول ركن سيارة بالقاهرة".

وتابعت: "بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري حضر لقسم شرطة مدينة نصر أول (إحدى السيدات وأحد الأشخاص، مقيمان بدائرة القسم) وأقرت الأولى بحدوث مشادة كلامية بينها وبين الأخير بسبب قيامه بإيقاف سيارته بشكل يعوقها من استخراج سيارتها من موقف الانتظار أسفل العقار محل سكنهما وتم الصلح والتراضي فيما بينهما ورغبا في عدم الاستمرار في الإجراءات القانونية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم".

وأضافت: "بتاريخ 11 الجاري حضرت الشاكية للنيابة العامة وعدلت عن أقوالها واتهمت الطرف الثاني بالسب والضرب وإحداث إصابتها بالوجه بسبب الخلاف السابق ذكره، وبناءً على ذلك تم استدعاء المشكو في حقه، وبمواجهته بما سبق أقر بارتكاب الواقعة معللاً قيامه بذلك لتعدى الشاكية عليه أولاً بالسب والشتم والضرب دون إصابات وكسرها العمدي لمرآة سيارته، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو في حقه من ديوان القسم".