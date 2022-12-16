دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان وزارة العدل الأمريكية إدانة أحمد أبوعمو، بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية، وأنه صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث أعوام ونصف العام.

وقالت المدعية الأمريكية ستيفاني إم هيندز في بيان إن "هذه القضية كشفت أن الحكومة الأجنبية، وهي حكومة المملكة العربية السعودية، ستقوم برشوة المطلعين للحصول على معلومات المستخدم التي تم جمعها وتخزينها من قبل شركات التواصل الاجتماعي في وادي السيليكون لدينا".

وأضافت أنه "عند إصدار الحكم، أكدت المحكمة أن المدعى عليه شارك معلومات المستخدم مع حكومة أجنبية معروفة بعدم التسامح مع المعارضين، وفعل ذلك بالعمل مع المدعى عليه الأكثر ذنبا، والذي هرب إلى المملكة العربية السعودية بدلا من مواجهة المحاكمة، وهذا الحكم يبعث رسالة إلى المطلعين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات المستخدمين لحمايتها، لا سيما من الأنظمة القمعية، أو المخاطرة بقضاء فترة طويلة في السجن".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وأدين أحمد أبوعمو، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية واللبنانية، ويبلغ من العمر 45 عاما، بست اتهامات جنائية، بما فيها، التصرف كعميل أجنبي للمملكة العربية السعودية، والتآمر، ومحاولة إخفاء مدفوعات من مسؤول مرتبط بالعائلة الملكية في السعودية.

كما يتعين على أبوعمو أيضا، دفع 242 ألف دولار لتغطية تكلفة الرشاوى التي تلقاها مقابل عمله، وتشمل ساعة ونقودا، كما حكم عليه بالخضوع للمراقبة 3 سنوات أخرى بعد قضاء الحكم بالسجن.