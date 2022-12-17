الأمن الكويتي يطلق 3 رصاصات لفض تجمهر ويعلق على فيديو متداول لمشاجرة ودهس

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة نشرتها الداخلية الكويتية من المشاجرة
Credit: @Moi_kuw

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مشاجرة جماعية ودهس في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية الكويتية، نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة من موقع الحدث مموها وجوه بعض الأشخاص وتظهر وجود عناصر الأمن في الموقع.

وعلقت الداخلية على الصورة قائلة: "تعامل قطاع الأمن العام بشكل فوري مع مشاجرة وعملية دهس بين مجموعة أشخاص في منطقة الصبية تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واستدعى اطلاق ثلاث أعيرة نارية لفظ التجمهر".

وأضافت: "تم التحفظ على احد الأطراف، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة".

قد يهمك أيضاً

"الرذيلة مقابل مال".. داخلية الكويت تنشر صورة وتعلن القبض على 8 أشخاص

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.