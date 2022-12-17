نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مشاجرة جماعية ودهس في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية الكويتية، نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة من موقع الحدث مموها وجوه بعض الأشخاص وتظهر وجود عناصر الأمن في الموقع.

وعلقت الداخلية على الصورة قائلة: "تعامل قطاع الأمن العام بشكل فوري مع مشاجرة وعملية دهس بين مجموعة أشخاص في منطقة الصبية تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واستدعى اطلاق ثلاث أعيرة نارية لفظ التجمهر".

وأضافت: "تم التحفظ على احد الأطراف، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة".