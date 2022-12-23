نشر الجمعة ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت النيابة العامة في السعودية حكمها بشأن إقدام شخصين على دهس آخر في القطيف وسلب ما كان بحوزته، مشيرة إلى أن التحقيق أسفر عن اتهامهما بالشروع بالقتل والسلب.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية: "النيابة العامة بمحافظة القطيف باشرت إجراءات التحقيق مع شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بدهس أحد الأشخاص بمركبتهما عمداً وسرقة أغراضه الشخصية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن الدافع وراء عملية الدهس كان "الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه، وجرى تصديق إقرارهما من المحكمة المختصة"، وفقا لواس.

وأكد المصدر أن إجراءات التحقيق أسفرت عن قيام المتهمين بـ"الشروع في قتل شخص وسلبه، وتم إيقافهما تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة بشكل عاجل للمطالبة بالعقوبات المشدَّدة في هذا الشأن"، وفقا لواس.

وكانت قد قالت مديرية الأمن العام السعودي، في بيان عبر تويتر، إن شرطة محافظة القطيف "قبضت على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على شخص بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوزته".