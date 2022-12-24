السعودية تعلن عودة إجراءات السفر إلى قطر لما كانت عليه قبل المونديال

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية من معبر الحدود القطرية السعودية من الجانب القطري
Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، عودة العمل بإجراءات السفر إلى قطر لما كانت عليه قبل مونديال 2022.

جاء ذلك في إعلان صادر عن المديرية العامة للجوازات في المملكة نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونوّهت الجوازات إلى أنه "بإمكان المواطنين السفر إلى دولة قطر بواسطة جواز السفر أو الهوية الوطنية"، مؤكدة أن "تكون صلاحية وثيقة السفر لا تقل عن (3) أشهر للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي".

وشددت الجوازات وفقا للوكالة السعودية على "أهمية المحافظة على وثائق السفر وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة".

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