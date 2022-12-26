نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، أن حضور إيران في قمة "بغداد 2" يعد مؤشرا على دور إيران "المهم" في المنطقة، معربا عن الأمل في استئناف المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وقال كنعاني، في مؤتمره صحفي، إن حضور إيران في قمة بغداد الثانية، التي استضافها الأردن، يرمز إلى "دورها الفاعل في المنطقة وهو واضح للجميع ويعود إلى قدراتها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وبشأن مبادرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لعقد لقاء مشترك بين دول المنطقة، قال كنعاني إن سياسة إيران فيما يتعلق بالمبادرات الإقليمية "قائمة على تعزيز سياسة الجوار".

وردا على سؤال حول العلاقات بين إيران والسعودية، قال كنعاني: "لحسن الحظ، يبدو أن البلدين متفقان على نهج بناء، وعقدت 5 جولات من الحوار بينهما في بغداد".

وأضاف: "أصدقاؤنا بذلوا جهودا جيدة في هذا الصدد، وإيران والسعودية تثقان بالجانب العراقي، ونرحب بجهود هذا البلد لإجراء المحادثات بين إيران والسعودية".

وتابع كنعاني قائلا: "جرت محادثات جيدة بين وزيري خارجية إيران والسعودية، ونرحب بتصريحات وزير الخارجية السعودي، ونأمل استئناف المحادثات".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد أعلن عن إجراء "حديث ودي" مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش قمة بغداد 2 في الأردن، وقال عبداللهيان إن وزير الخارجية السعودي "أكد استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران".