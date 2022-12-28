سلطان عُمان يتسلم رسالة من الرئيس الإيراني ودعوة لزيارة طهران

نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسلم سلطان عمان هيثم بن طارق، الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نقلها وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، تتعلق بأوجه التعاون القائم بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان الأربعاء، أن عبداللهيان، التقى سلطان عُمان في مسقط، ووجه إليه دعوة لزيارة إيران، ونقل البيان عن سلطان عُمان قوله: "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".

واستقبل سلطان عُمان، وزير الخارجية الإيراني، بقصر البركة في مسقط. ونقل الوزير الإيراني خلال الاجتماع، تحيات وتمنيات الرئيس الإيراني لسلطان عُمان بدوام الصحة والعافية وللشعب العُماني بمزيدٍ من الرقي والرخاء.

فيما حمل سلطان عُمان، وزير الخارجية الإيراني "نقل تحياته وتمنياته للرئيس الإيراني، بموفور السعادة وللشعب الإيراني الصديق بمزيد من التطور والازدهار".

وبحث الاجتماع، مجالات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه، وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية.

كما التقى أمير عبداللهيان، خلال الزيارة، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، إلى مسقط، وقال إن البلدين عقدتا دائما مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن سلطنة عًمان هي "مركز الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا، سواء فيما يتعلق بإيران أو الأزمات الإقليمية".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن هذه الزيارة تشكل فرصة لاستعراض القضايا الثنائية بين البلدين ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التسريع. وأوضح أن الأزمات في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا تحظى بالاهتمام في هذه المحادثات.