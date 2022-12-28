نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

إعدام علني في إيران.. شنق متظاهر بتهمة "العداء لله" و"قتل ضابطي أمن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان، إن "سلطنة عُمان هي مركز الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا" وذلك في الزيارة التي يقوم بها إلى مسقط.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن الوزير يحمل رسالة من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق.

ونقلت الوكالة الإيرانية على لسان عبداللهيان قوله إن "طهران ومسقط عقدتا دائمًا مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.. سلطنة عمان هي مركز الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا، سواء فيما يتعلق بإيران او الأزمات الإقليمية، لعب كبار المسؤولين العمانيين دائمًا دورًا خيّرًا".

وأضاف: "هذه الزيارة تشكل فرصة لاستعراض القضايا الثنائية بين البلدين ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التسريع"، موضحا بأن "الأزمات في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا تحظى بالاهتمام في هذه المحادثات".

وأردف: "المسؤولين العمانيين لعبوا على الدوام دورًا إيجابيًا وبناء في تقريب وجهات نظر الطرفين (في مفاوضات رفع الحظر) والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق".