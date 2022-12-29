نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، حصيلة عملياتها وهجماتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عام 2022، سواء بمفردها أو بمشاركة قوات الأمن الحكومية العراقية أو القوات السورية المعارضة المتحالفة معها.

وقالت القيادة المركزية، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "طوال عام 2022، نفذت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الشريكة مئات العمليات ضد تنظيم (داعش) في العراق وسوريا، وأدت هذه العمليات إلى تدهور داعش وإخراج كادر من كبار القادة من ساحة المعركة، بمن فيهم أمير داعش وعشرات القادة الإقليميين بالإضافة إلى مئات المقاتلين".

وأضافت: "كانت كل هذه العمليات جزءًا من مهمة تقويض قدرة الجماعة الإرهابية على توجيه وإلهام الهجمات المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم، لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح البيان، أنه خلال عام 2022، نفذت القيادة المركزية الأمريكية 313 عملية ضد داعش في العراق وسوريا على النحو التالي:

• في سوريا

- عدد 108 عمليات مشتركة

- 14 عملية أمريكية أحادية الجانب

- اعتقال 215 من عناصر داعش

- مقتل 466 من عناصر داعش

• في العراق

- عدد 191 عمليات مشتركة

- اعتقال 159 من عناصر داعش

- مقتل ما لا يقل عن 220 من عناصر داعش.

وأُجريت هذه العمليات تحت سلطة قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تحتفظ بسلطة شن العمليات ضد داعش في العراق وسوريا، وتحت قيادة قائد قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، وأوضح البيان أنه لم يصب أو يقتل أي من القوات الأمريكية في هذه العمليات.

وقالت القيادة المركزية: "مازال شركاؤنا المحليون من قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن العراقية، يلعبون دوراً حاسما في ضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وأضافت: "قبل عام واحد من هذا الشهر، انتقلت العلاقة الأمنية الأمريكية مع العراق بالكامل إلى دور تقديم المشورة والمساعدة، وتمكين قوات الأمن العراقية. وتقود قوات الأمن العراقية الآن، عمليات هجومية أحادية الجانب، وتتميز بالنجاح وتخطو خطوات رائعة في عمليات الأسلحة المشتركة".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "خلال العام الماضي، أظهرت قوات الأمن العراقية قدرتها على مواصلة تقليص قدرة داعش وملاحقة الجماعة الإرهابية في العراق بقوة، والقيام بتحسين الأمن والاستقرار داخل العراق".

وأضاف: "تظهر قوات الأمن العراقية مستوى عال من الكفاءة والاحتراف والتقدم في قيادة العمليات التكتيكية، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وتابع الجنرال كوريلا: "في سوريا، تواصل قوات سوريا الديمقراطية، إظهار الإرادة والمهارة والقدرة على استئصال قادة ومقاتلي داعش بقوة شديدة".

ومن جانبه، قال اللواء مات ماكفارلين، قائد قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب إن "القدرة الناشئة والموثوقة والثابتة للقوات الشريكة العراقية والسورية على تنفيذ عمليات أحادية الجانب، للقبض على قادة داعش وقتلهم، تسمح لنا بمواصلة الضغط المستمر على شبكة داعش".