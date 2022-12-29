تداول فيديو "قيادة متهورة" في الكويت.. والداخلية ترد

نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ"قيادة متهورة" في أحد شوارع الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

من جهتها نشرت وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع الفيديو المتداول وصورة للسيارة ذاتها بعد توقيفها.

وقالت الداخلية الكويتية في تعليق: "الإعلام الأمني: تفاعل قطاع المرور والعمليات على الفور مع شكوى تم تداولها عبر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن قيام قائد مركبة بمخالفة قواعد وقوانين المرور معرضاً حياته وحياة الأخرين للخطر".

وتابعت: "تم اتخاذ الازم وتحرير عدة مخالفات بحقه وحجز المركبة بكراج حجز المرور".