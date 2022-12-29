البرلمان التركي يرشح أردوغان لجائزة نوبل للسلام: "أكثر زعيم وضع بصمته على الأحداث العالمية"

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Credit: Presidential Press Office via dia images via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، يوم الأربعاء، إنه تقدم بطلب لترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجائزة نوبل للسلام، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

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وأضاف شنطوب للصحفيين في مقر البرلمان، أن "رؤساء برلمانات ونواب عدد من الدول، يعتزمون التقدم بطلب في هذا الخصوص"، وأردف: "التقينا بالعديد من رؤساء البرلمانات والنواب الذين يقولون إن كلا من تركيا ورئيسها يجب أن يحصلوا على جائزة سلام لما قاموا به عام 2022"، حسب قوله.

وتابع: "بالنسبة إلي، تركيا هي الدولة الأكثر بروزا في 2022، والرئيس رجب طيب أردوغان أكثر زعيم وضع بصمته على الأحداث العالمية".

وذكر أن دور الوساطة الذي لعبته تركيا لحل عدد من المشاكل العالقة في العالم "حظي بتقدير الجميع واحترامهم"، بحسب "الأناضول".

 

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