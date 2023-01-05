دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الفرنسي في طهران، نيكولاس راش، على خلفية نشر مجلة شارلي إيبدو الفرنسية رسوم كاريكاتور ساخرة للمرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، قوله إن بلاده قدمت "احتجاجا شديدا للحكومة الفرنسية"، مؤكدا بأن "الجمهورية الإسلامية لن تقبل إطلاقا بالإساءة إلى المقدسات ومبادئها الإسلامية والمذهبية والوطنية".

وتطرق كنعاني وفقا للوكالة إلى "سجل الصحيفة الفرنسية الأسود في الإساءة إلى قداسة الرسول الأكرم صل الله عليه وسلم والقرآن الكريم والدين الإسلامي المبين"، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل الحكومة الفرنسية، المسؤولية بشأن التداعيات المترتبة على هذا السلوك البغيض".

وتابع كنعاني أن "إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ الرد المناسب على هذا الإجراء؛ وسلم السفير الفرنسي مذكرة احتجاج رسمية باسم الخارجية الإيرانية في هذا الخصوص، وأن الجمهورية الإسلامية تتوقع رد وايضاح الحكومة الفرنسية، واتخاذ إجراءات تعويضية عبر التنديد بسلوك الصحيفة المفروض".