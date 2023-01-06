دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت مؤسسة "ويكيميديا" التي تدير موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية، مزاعم بأنها وجدت أدلة على "اختراق" الحكومة السعودية لفريق عملها في المملكة.

وكانت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN، ومقرها واشنطن، ومنظمة "سمكس" ومقرها بيروت، زعمتا في بيان مشترك، الخميس، أن حكومة المملكة العربية السعودية، اخترقت "ويكيبيديا"، عبر "تجنيد" كبار المسؤولين في المنظمة في البلاد، للعمل كـ"وكلاء حكوميين" للسيطرة على المعلومات حول البلاد، ومحاكمة الذين ساهموا بمعلومات نقدية حول المعتقلين السياسيين.

وقالت سارة ليا واتسون المديرة التنفيذية لمؤسسة DAWN إن "تسلل الحكومة السعودية إلى ويكيبيديا، عبر عملاء حكوميين يعملون كمحررين مستقلين، وسجن المحررين الذين لا يمتثلون لها، يوضح ليس فقط، استخدام السعودية المتواصل للجواسيس داخل المنظمات الدولية، ولكن مخاطر محاولة إنتاج محتوى مستقل في البلاد".

وأصدرت "ويكيميديا" بيانا نفت فيه تلك المزاعم، وأكدت أنها "لم تتلق بيان منظمتي (داون- سمكس) قبل إصداره"، مضيفة أنه "لم تكن هناك أي نتيجة في تحقيقنا، تفيد بأن الحكومة السعودية (تسللت) أو اخترقت أعلى الرتب في ويكيبيديا".

وتابعت مؤسسة "ويكيميديا" في بيانها: "في الواقع لا توجد رتب بين مشرفي ويكيبيديا، كما لا توجد أيضا إشارة إلى السعوديين الذين يتصرفون تحت تأثير الحكومة السعودية في تحقيقنا، وبينما لا نعرف أين يقيم هؤلاء المتطوعين بالفعل، فإن حظر أي متطوعين ربما يكونون سعوديين، كان جزءا من إجراء أوسع عالميا، شمل حظر 16 محررا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".