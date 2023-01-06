أمريكا تفرض عقوبات على شبكة تُسهل تمويل "داعش" في تركيا

نشر الخميس ، 05 يناير / كانون الثاني 2023

(CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، في بيان، فرض عقوبات على شبكة تُسهل تمويل تنظيم "داعش" في تركيا.

وقالت الوزارة إن تلك الشبكة "لعبت دورا رئيسيا في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لصالح داعش في المنطقة".

وأضافت وزارة الخزانة أن العقوبات استهدفت 4 أفراد وكيانين في تركيا، التي قامت في الوقت نفسه "بتجميد الأصول التابعة لأعضاء هذه الشبكة".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في البيان إن "إجراء اليوم يؤكد التزام وزارة الخزانة بإضعاف قدرة داعش على العمل على الصعيد العالمي".

وأضاف أن "هذه العقوبات وما يصاحبها من تجميد للأصول هو نتيجة للتنسيق والتعاون الوثيقين مع شركائنا الأتراك لاستهداف نشاط داعش في المنطقة".