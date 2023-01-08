أول تعليق كويتي رسمي بعد ضجة فيديو "اعتداء" على طلاب كويتيين في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت السفارة الكويتية في القاهرة على ما يتم تداوله من مقاطع فيديو وما تم تناقله بأنه "اعتداء" على طلاب كويتيين في مدينة الإسكندرية موضحة أن ما حصل هو مشاجرة بين مجموعة من طلابها.

وقالت السفارة في بيان نقلته نشرته وزارة الخارجية الكويتية على صفحتها بتويتر: "أوضحت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية في بيان لها أنه وفيما يتعلق بشريط الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بأن ما حدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين هناك في أحد المجمعات التجارية نجم عنها بعض الاصابات الطفيفة وقد تدخل أفراد أمن المجمع لفضها وتتابع السفارة والملحق الثقافي بالإسكندرية حالياً مجريات التحقيق لدى الجهات المختصة".

وتابعت: "والسفارة إذ يؤسفها ما حدث فإنها تعبر عن استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة وتدعو إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية".

وفي بيان منفصل لاحق، قالت السفارة: "في ضوء متابعة سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية لواقعة المشاجرة التي حدثت فجر اليوم السبت7 يناير 2023 بين الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات التجارية في مدينة الاسكندرية، ونتيجة للاتصالات التي قامت بها السفارة مع المسؤولين المختصين لدي جهات التحقيق المصرية حرصاً منها على أمن وسلامة أبنائها الطلبة الدارسين ولضمان حسن التعامل معهم هناك، فقد تم الافراج عن جميع الطلبة الكويتيين عصر هذا اليوم.. وفي هذا الشأن تجدد سفارة دولة الكويت بالقاهرة دعوتها لكافة أبنائها الطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها هناك".