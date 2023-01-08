4 نقاط قيلت ضد الشعراوي.. مستشار السيسي يرد وسط ضجة مهاجمة رجل الدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية على الضجة الواسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مهاجمة إعلامي مصري لرجل الدين الراحل محمد متولي الشعراوي.

وقال الأزهري في بيان على صفحته الرسمية بفيسبوك: "الإمام الشعراوي رمز العلم والوطنية: الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رمز العلم والوطنية والعطاء المصري لكل العالم العربي والإسلامي، لكن البعض لهم ثأر مع الإمام الشعراوي لسبب مجهول".

وتابع قائلا: "1- يقول أحدهم في رواياته: (إن الصحابة الكرام قتلة ودواعش).. فليس غريبًا أن يقول مثل هذا عن الإمام الشعراوي الذي حمى الناس من التطرف والإرهاب.. 2- منذ خمسين سنة والإمام الشعراوي يملأ الدنيا علما، فما رأينا أحدًا أراق قطرة دم، ولا حمل السلاح، ولا صار داعشيًا بسبب كلمة سمعها من الشيخ الشعراوي".

وأضاف: "3- يقول إن الإمام الشعراوي ضد الأقباط.. فيرد عليه رأس الأقباط البابا شنودة إذ يقول في رثاء الإمام الشعراوي: (لقد تأثرنا كثيرا لوفاة صاحب الفضيلة الشيخ متولي الشعراوي، فهو رجل عالم متبحر في علمه، وهو أيضا محبوب من الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، وموضع ثقة من كثيرين في كل ما يبديه من رأي، وقد عاش واعظًا وكاتبًا وشاعرًا، وضعفت صحته في الأيام الأخيرة، وأراد له الله أن يستريح من تعب هذه الدنيا، وقد جمعتني به أواصر من المودة والمحبة في السنوات الأخيرة من عمره، وكنا نقضي وقتا طيبا معا وكنا أيضًا تجمعنا روابط من محبة الأدب والشعر، نطلب العزاء لكل محبيه ولأسرته)".

وختم الأزهري: "4- يقول (إن الإمام الشعراوي تعامل مع الشعب المصري على أنه نجم وليس شيخًا) فيرد عليه الشعب المصري بهذا الفيديو في جنازة الشيخ الشعراوي الذي يفيض حبًا وتقديرا، والشعب المصري لا يخدعه أحد، ولا يتعالى عليه أحد، بل يعرف الصادق من الكاذب".