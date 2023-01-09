موجة الإعدام تستمر.. إيران تعدم شابين "شنقًا" لمشاركتهما بالاحتجاجات في البلاد

إيران تنفذ أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات وتشير للمزيد في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، استخدام عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين الذين يطالبون "باحترام أكبر لكرامة المرأة" في إيران.

وقال فرنسيس، مخاطبا الدبلوماسيين في الفاتيكان، الاثنين، إن "الحق المعنوي في الحياة مهدد أيضا في تلك الأماكن التي يستمر فيها فرض عقوبة الإعدام، كما هو الحال هذه الأيام في إيران، بعد المظاهرات الأخيرة التي تطالب باحترام أكبر لكرامة المرأة".

وشدد البابا على أن عقوبة الإعدام "لا يمكن تطبيقها من أجل عدالة الدولة المزعومة" لأنها لن تكون "رادعا، ولن تعمل على إنصاف الضحايا"، ومضى يقول إن عقوبة الإعدام "تغذي فقط التعطش للانتقام".

وفي حديثه من الفاتيكان، دعا البابا إلى إنهاء عقوبة الإعدام، وحث البلدان التي لا تزال تطبقها على إلغائها من تشريعاتها.

وحتى الآن، أعدمت السلطات في إيران، أربعة متظاهرين على خلفية الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر.