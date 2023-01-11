أمريكا تعترض مركبا يحمل 2000 بندقية إيرانية متجه إلى اليمن

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، يوم الثلاثاء، اعتراض مركبا كان يحمل أكثر من 2000 بندقية إيرانية كان متجها إلى اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن واقعة الاعتراض تمت في المياه الدولية في خليج عمان، يوم الاثنين، حيث صعد فريق من السفينة "يو إس إس شينوك" على متن مركب بلا جنسية كان يبحر في طريق يستخدم عادة في تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن "التدفق غير القانوني للأسلحة من إيران عبر الممرات المائية الدولية له تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة اعترضت من قبل عدة سفن تحمل شحنات من الأسلحة والمتفجرات.

وصادرت البحرية الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما وصفته بـ"كمية كبيرة" من المتفجرات من سفينة صيد في خليج عمان، ولاحقا أغرقت القوات الأمريكية السفينة بعد أن تبين أنها تشكل خطرا على الملاحة.